Алаудинов о сроках завершения СВО: Заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов выразил уверенность в том, что Россия будет следовать своим интересам, не оглядываясь на мнения зарубежных лидеров, в том числе президента США Дональда Трампа.
Трамп для России — никто
Комментарии
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НГ
Надежда Гурьева
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10 час.
АР
Александр Робертус
С Трампом будет ещё сложнее.
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8 час.
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