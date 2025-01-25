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Трамп для России — никто

Трамп для России — никто

Алаудинов о сроках завершения СВО: Заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов выразил уверенность в том, что Россия будет следовать своим интересам, не оглядываясь на мнения зарубежных лидеров, в том числе президента США Дональда Трампа.

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Комментарии
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НГ
Надежда Гурьева
👍
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10 час.
АР
Александр Робертус
С Трампом будет ещё сложнее.
Ответить
8 час.

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