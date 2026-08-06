Немного экономики не из теории, а из практики

Александр Симаков

Элина Смирнова Почему тогда Наибулина не объяснит , на примерах , что она права ? Чего шкерится ?

Мадам, Вы чё до Набиуллиной доколупались? Я уже писал Вам, что она не обязана отчитываться перед Вами. А если бы Вы внимательно следили за событиями, то знали бы, что ещё 25 апреля 2024 года президент Путин подробно объяснил, почему Центральный банк России намеренно держит высокую ключевую ставку. Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), он заявил, что это осознанный шаг финансового руководства страны, направленный на сдерживание инфляционного давления и охлаждение экономики. Президент подчеркнул, что если бы Центробанк не пошел на увеличение и удержание высокой ставки, инфляция в стране могла бы стать двузначной и выйти из-под контроля. Было отмечено, что на текущий момент регулятору удается балансировать — одновременно сдерживать рост цен и сохранять необходимый объем кредитования РЕАЛЬНОГО сектора экономики. Путин неоднократно подтверждал (в том числе ранее на встрече в Хабаровске), что жесткая денежно-кредитная политика носит вынужденный характер. По мере падения инфляционных рисков позиция ЦБ будет смягчаться. Вам недостаточно разъяснений президента, Вам ещё и Набиуллину подавай?