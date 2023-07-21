Госдума отказалась повышать призывной возраст с 18 до 21 года

Правильно сделали. Иначе, после школы, не поступив в институт, детки будут 2 года болтаться и маяться от безделья в ожидании армии.

tsan tsan

Вы правы. За эти два года можно столько наболтаться и намяться при нынешних соблазнах, что и армию идти не придётся, так как можно оказаться в других местах.