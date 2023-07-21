Депутаты решили оставить прежним нижний предел призывного возраста в 18 лет. Верхнюю планку поднимут до 30 лет, рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Госдума отказалась повышать призывной возраст с 18 до 21 года
Комментарии
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А
Александр24
Правильно сделали. Иначе, после школы, не поступив в институт, детки будут 2 года болтаться и маяться от безделья в ожидании армии.
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20 час.
tsan tsan
Вы правы. За эти два года можно столько наболтаться и намяться при нынешних соблазнах, что и армию идти не придётся, так как можно оказаться в других местах.
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20 час.
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