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Военное обозрение

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В Белом доме заявили о планах после выборов на Тайване направить на остров «неофициальную делегацию»

В Белом доме заявили о планах после выборов на Тайване направить на остров «неофициальную делегацию»

Вероятнее всего, в делегацию войдут несколько бывших высокопоставленных американских чиновников.

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