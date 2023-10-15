И в довершение израильского противостояния – ещё и Северная Корея грозит нанести удар по американскому авианосцу в Южной Корее.
Авианосец США попал в ракетный прицел КНДР. Киму все равно на угрозы Запада
Комментарии
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Виктор Онегин
Так откуда Украина собирается поставлять зерно.Причалы то как бы разбомблёны? Ну что бы просить необходимо годовой запас удобрений пристроит как то и куда то. Что они думали 2 года назад. Да я и не верю что США этот призыв провозгласила. А остальные страны хоть пыжаться, они на игровой доске оказались пешками.
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21 час.
Олег Самойлов
Так пущьщяй призывают! Мы им что, мешаем призывать? Сатана им в помощь с их призывами!!!
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19 час.
Олег Самойлов
Во как! "...в довершение израильского противостояния – ещё и Северная Корея грозит нанести удар по американскому авианосцу в Южной Корее..."! А ведь пиндосрань только рукавом утрется и не мявкнет, даже если товарищ Ким на самом деле врежет! пиндосрань может уверенно бегать от противника даже слегка вооруженного, а уж имеющего ядерное оружие - тем более! Ну, а насчет "воевать" - в кино на это они херои!
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19 час.
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