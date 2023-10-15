Авианосец США попал в ракетный прицел КНДР. Киму все равно на угрозы Запада

Виктор Онегин Так откуда Украина собирается поставлять зерно.Причалы то как бы разбомблёны? Ну что бы просить необходимо годовой запас удобрений пристроит как то и куда то. Что они думали 2 года назад. Да я и не верю что США этот призыв провозгласила. А остальные страны хоть пыжаться, они на игровой доске оказались пешками.

Олег Самойлов Так пущьщяй призывают! Мы им что, мешаем призывать? Сатана им в помощь с их призывами!!!