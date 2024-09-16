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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Франция стала самой зависимой от России недружественной страной

Во Франции за последние полтора года значительно возросла зависимость от российской поставки урана. В период с января 2023 года по июнь 2024 года страна приобрела 60,5% своего урана из России на сумму почти в 430 миллионов долларов.

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