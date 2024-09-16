Франция стала самой зависимой от России недружественной страной

Во Франции за последние полтора года значительно возросла зависимость от российской поставки урана. В период с января 2023 года по июнь 2024 года страна приобрела 60,5% своего урана из России на сумму почти в 430 миллионов долларов.
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