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В Узбекистане Наргиз выступает лишь в ресторанах

В Узбекистане Наргиз выступает лишь в ресторанах

Наргиз Закирова, известная певица и участница шоу “Голос”, пытается вновь обрести успех за пределами России.

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Комментарии
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нихних нахнах
Сестра Фарруха Закирова, начинала карьеру еще в советском союзе. На Ютубе можно найти ее ранние песни. Врать нужно качественнее.
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8 час.
ДЗ
Денис Замилов
Ей самое место в чебуречных и шаурмяшных и не имеет значение где и как она начинала
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6 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
&quot;Какая отвратительная рожа!&quot;
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3 час.

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