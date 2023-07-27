В Узбекистане Наргиз выступает лишь в ресторанах

Сестра Фарруха Закирова, начинала карьеру еще в советском союзе. На Ютубе можно найти ее ранние песни. Врать нужно качественнее.

ДЗ

Денис Замилов

Ей самое место в чебуречных и шаурмяшных и не имеет значение где и как она начинала