Депутат Диденко предложил запретить импорт пива из недружественных стран

В России предложили запретить импорт пива из недружественных стран. Об этом сообщили "Известия". Инициативу предложил глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии