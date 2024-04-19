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На Запорожском направлении. Часть 3

В 1880 году русский художник Архип Куинджи написал картину «Лунная ночь на Днепре». На картине — зеленоватый и сказочный Днепр, в котором отражается лунный свет, а другой берег реки в полутьме сливается с темным небом.

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