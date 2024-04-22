Может быть пора запускать БПЛА по городам гейропы, где производят и поставляют вооружения хохлотварям, это будет законной ответной реакцией РОССИИ...

Natalija Osminina

Пора Цирконками уничтожать военные заводы и аэродромы Свечной заводик в Чехии, снаряды которого убивают белгородцев- слабо тюкнуть? Таких "законных целей" в Европе немерено. И пока Россия не будет бить по этой нацистской твари, они не очухаются от своего нацизма.