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Теракты в России

Теракты в России

СТАРШЕ ЭДДЫ При сегодняшней массированной атаке дронами территории России, противник ( частично) использовал дроны-камикадзе на реактивной тяге, запускаемые из Сум.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Может быть пора запускать БПЛА по городам гейропы, где производят и поставляют вооружения хохлотварям, это будет законной ответной реакцией РОССИИ...
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44 мин.
Natalija Osminina
Пора Цирконками уничтожать военные заводы и аэродромы Свечной заводик в Чехии, снаряды которого убивают белгородцев- слабо тюкнуть? Таких &quot;законных целей&quot; в Европе немерено. И пока Россия не будет бить по этой нацистской твари, они не очухаются от своего нацизма.
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27 мин.
Natalija Osminina
Просветление Европы придет МГНОВЕННО!!! И заткнутся навсегда.
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26 мин.

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