Законопроект о внесении поправок в Семейный кодекс поступил в Госдуму.Мнение ребенка при выборе с кем он останется после развода родителей, скоро могут не учитывать, законопроект о внесении поправок в Семейный кодекс поступил в Госдуму РФ.
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