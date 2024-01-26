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Царьград

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Мнение ребенка при выборе с кем он останется после развода родителей скоро могут не учитывать

Мнение ребенка при выборе с кем он останется после развода родителей скоро могут не учитывать

Законопроект о внесении поправок в Семейный кодекс поступил в Госдуму.Мнение ребенка при выборе с кем он останется после развода родителей, скоро могут не учитывать, законопроект о внесении поправок в Семейный кодекс поступил в Госдуму РФ.

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