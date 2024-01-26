Законопроект о внесении поправок в Семейный кодекс поступил в Госдуму.Мнение ребенка при выборе с кем он останется после развода родителей, скоро могут не учитывать, законопроект о внесении поправок в Семейный кодекс поступил в Госдуму РФ.