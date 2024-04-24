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Честь против подлости

Честь против подлости

Действия российских властей и силовых структур, решивших дать бой высокопоставленным чиновникам, наживающимся на войне, можно только приветствовать.

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Комментарии
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леонид рыбаков
А почему все авторы пишущие и освещающие такие темы прямо не пишут что это и есть ПРЕДАТЕЛЬСТВО  и оно стало нормой и называют это умением жить .Вся власть особенно которую типа мы выбираем нас держат за обезличенную  биомассу .Любой губернатор через 2 года становится долларовым миллиардером ( не миллионером ) А на местах любую проблему что бы решить надо писать в СК России .А ДЛЯ ЧЕГО ГД .МВД. Прокуратура .Суды (на которых у простых людей денег нет на адвокатов от слова совсем ) Дикое средневековье в законе с запретом возмущаться а мусульманам  тысячной толпой ходить ( типа на намаз идут ) и орать аллах акбар  И ЭТО НОРМАЛЬНО В СВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ . Предательство властей само заказывает противостояние которое может взорваться А ЭТО СКАТЫВАНИЕ ЭКОНОМИКИ НАЗАД ИЛИ ПО ЗАКАЗУ РАБОТАЮТ ЕЩЕ ОДНОГО ЕЛЬЦИНА С ГОРБАЧЕВЫМ ГОТОВЯТ ....ПРЕДАТЕЛИ ....У НИХ У ВСЕХ ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО В СТРАНАХ НАТО
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