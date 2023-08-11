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Бальбуэна об адаптации в роли капитана «Динамо»: «Нормально. Для меня ничего не поменялось. Ответственность та же, надо стараться побеждать»

Бальбуэна об адаптации в роли капитана «Динамо»: «Нормально. Для меня ничего не поменялось. Ответственность та же, надо стараться побеждать»

31-летний парагвайский защитник стал новым капитаном бело-голубых в июле.  «Как прошла моя адаптация в «Динамо» в качестве капитана? Нормально.

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