Определены лауреаты Республиканского конкурса на Премию Минкультуры РТ имени Баки Урманче

23 февраля отмечается 128-летие со дня рождения основоположника татарского профессионального изобразительного искусства, живописца, скульптора, графика, педагога, народного художника ТАССР, РСФСР, заслуженного художника РСФСР Баки Урманче (Урманче Габдельбаки Идрисович).
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