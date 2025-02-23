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Татар-информ

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Определены лауреаты Республиканского конкурса на Премию Минкультуры РТ имени Баки Урманче

Определены лауреаты Республиканского конкурса на Премию Минкультуры РТ имени Баки Урманче

23 февраля отмечается 128-летие со дня рождения основоположника татарского профессионального изобразительного искусства, живописца, скульптора, графика, педагога, народного художника ТАССР, РСФСР, заслуженного художника РСФСР Баки Урманче (Урманче Габдельбаки Идрисович).

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