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Дни проекта «Молодежь Москвы» пройдут в столичных вузах и колледжах этой осенью

Дни проекта «Молодежь Москвы» пройдут в столичных вузах и колледжах этой осенью

Этой осенью в московских вузах и колледжах состоятся дни проекта «Молодежь Москвы». Серия встреч поможет студентам узнать, как учеба может стать основой для активного участия в городской жизни.

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