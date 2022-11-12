Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Альберт Батыргазиев победил Рикардо Нуньеса решением судей

11 ноября в Москве состоялся вечер бокса в УСК «Крылья Советов». В главном событии вечера прошел бой олимпийского чемпиона Токио-2020 Альберта Батыргазиева и экс-претендента на титул WBA Рикардо Нуньеса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх