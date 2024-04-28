Мощность двигателя и паспортный крутящий момент зависят от работоспособности ряда технических систем, а также от качества топлива

﻿﻿Когда водитель вдруг чувствует, что тяговые характеристики двигателя снижаются, на какие узлы ему следует обратить внимание в первую очередь? Внешнее влияние Работа любого двигателя зависит от температуры окружающей среды и количества кислорода, поступающего в силовой агрегат.