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Подмосковный психолог Лебедева дала советы по управлению детским гневом

Подмосковный психолог Лебедева дала советы по управлению детским гневом

С началом учебного года многие школьники испытывают колоссальный стресс, и особую группу риска в этот период составляют ученики пятых и 11-х классов.

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