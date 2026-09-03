В Уварове открыли набережную «Вороний берег» за 299 миллионов рублей

Общество, сегодня, 10:57 Фото: администрация города Уварово Читайте также: С подрядчиком расторгли контракт на ремонт колледжа Солнцева за 66,9 миллиона рублей (сегодня, 10:15) Торговый дом «Тамбов» на Интернациональной продают за 240 миллионов рублей (сегодня, 09:52) На национализированную «Ланту» за 438 миллионов рублей не нашлось покупателей (сегодня, 09:37) На месте пустовавшего берега появились пляж, пирс, амфитеатр, велодорожка и площадки для отдыха.