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Царьград

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Китайские ученые разработали инъекцию для роста мышечной массы

Китайские ученые разработали инъекцию для роста мышечной массы

Китайские ученые из Института зоологии разработали инъекцию для наращивания мышц. Эксперты, включая биохимика Анну Дивинскую, считают, что технология может стать доступной русским, если пройдет успешные клинические испытания на людях.

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