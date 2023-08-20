Западные чиновники попытались конфисковать химические удобрения, принадлежащие России, которые по обстоятельствам попали на территорию Евросоюза после 2022 года.
"Европейская жажда захвата": От удобрений до получения российской оплеухи
Комментарии
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Валентин Щербаков
РОССИИ необходимо полностью прекратить все торговые связи с гейропой , а если они попросят, то продавать как и пиндосы, по повышенным ценам. Хватит иметь дела с этими лживыми и подлыми халявщиками. А испанская безмозглая скотина Боррель должен быть вычеркнут из всех наших СМИ и ТВ. Этот придурковатый старый пень и русофоб давно потерял берега, видать готовится к земле...
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12 час.
Андрей Якобюк
согласен полностью и не останавливаться пока не загасим полностью
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8 час.
Леонид Руси
Гасить их на глушняк... О прощении не может быть и речи...
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6 час.
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