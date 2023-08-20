"Европейская жажда захвата": От удобрений до получения российской оплеухи

Валентин Щербаков

РОССИИ необходимо полностью прекратить все торговые связи с гейропой , а если они попросят, то продавать как и пиндосы, по повышенным ценам. Хватит иметь дела с этими лживыми и подлыми халявщиками. А испанская безмозглая скотина Боррель должен быть вычеркнут из всех наших СМИ и ТВ. Этот придурковатый старый пень и русофоб давно потерял берега, видать готовится к земле...