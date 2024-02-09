Песков заявил, что смена командования ВСУ не изменит ход спецоперации

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что отставка Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооружёнными силами Украины и назначение на эту должность Александра Сырского не окажет влияния на ход специальной военной операции.
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