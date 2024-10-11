Россияне поделились, куда потратили бы выигрыш в лотерею

Больше половины россиян (56%) в случае выигрыша 100 млн рублей в лотерею потратили бы деньги на приобретение недвижимости, свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob, которые приводит РИА «Новости».
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