Актриса Дарья Мельникова опубликовала фото с новым возлюбленным

Звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова появилась на публике с новым возлюбленным. Актриса приехала на спектакль в Независимую театральную студию "а 39" с артистом Романом Набатовым и поделилась совместным фото в соцсетях.
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