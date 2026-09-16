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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Масалитин о дисквалификации Рейса на 2 матча: «Если написано, что минимум шесть игр или два месяца, так и должно быть. В его досье было написано, что он мальчиш-плохиш – ЦСКА надо было это учитывать»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин считает, что КДК вынес слишком мягкое решение в отношении Матеуса Рейса .

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