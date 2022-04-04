В Зеленограде планируется разместить на месте «народного» гаража автосервис и магазины

Автосервис и магазины планируется разместить на месте «народного» гаража в Зеленограде. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.
Автосервис и магазины планируется разместить на месте «народного» гаража в Зеленограде. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.
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