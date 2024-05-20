Даниил Безсонов: В России информационные войны отданы на откуп «частникам»

Бывший заместитель министра информации ДНР экс-глава пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов заявил, что в РФ информационной войной с украинскими ЦИПСО озабочены в основном гражданские структуры.
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