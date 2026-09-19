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Девушка

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Витамин C для кожи: где заканчивается биохимия и начинаются иллюзии

Когда речь заходит об уходе за кожей, сложно найти компонент более обсуждаемый, чем витамин C. Его добавляют в сыворотки, кремы, биологически активные добавки и даже в напитки.

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