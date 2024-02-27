Если подвести итоги СВО, то, пожалуй, самым главным и как бы парадоксально это не звучало, это её затяжной характер.
СВО 2 года. Нет худа без добра. Неожиданное заявление от Путина
Комментарии
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Ливень
только вот "выводы" притянуты за уши, а оценки даны крайне ограниченные и субъективные...
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20 час.
Natalija Osminina
А какие именно притянуты?
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20 час.
Александр Николаевич
Напротив- многое еще нужно будет "притянуть". Нужно помнить результаты Афгана. СВО гораздо покруче и соломку нужно стелить заранее!!!
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3 час.
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