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СВО 2 года. Нет худа без добра. Неожиданное заявление от Путина

СВО 2 года. Нет худа без добра. Неожиданное заявление от Путина

Если подвести итоги СВО, то, пожалуй, самым главным и как бы парадоксально это не звучало, это её затяжной характер.

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Комментарии
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Ливень
только вот &quot;выводы&quot; притянуты за уши, а оценки даны крайне ограниченные и субъективные...
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20 час.
Natalija Osminina
А какие именно притянуты?
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20 час.
Александр Николаевич
Напротив- многое еще нужно будет &quot;притянуть&quot;. Нужно помнить результаты Афгана. СВО гораздо покруче и соломку нужно стелить заранее!!!
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3 час.

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