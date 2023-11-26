Читатели пишут, что в Чехии очереди к врачу можно ждать месяцами. Я заглянул на сайты некоторых больниц, и действительно, картина безрадостная.
Их нравы: почему в Чехии так плохо с медициной
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Луговцев
Дуракам закон не писан. Дураками не рождаются дураками становятся. И если человек дурак это не надолго это навсегда
Ответить
16 час.
Михаил Еграшин
Это статья из разряда: вам должно быть хорошо от того, что им хуже? Интересно, у нас еще патологоанатом без направления терапевта принимает?
Ответить
16 час.
МВ
Михаил Величко
А что в России есть здравоохранение? - Коммерческая медицина, где всё по протоколам - медленный геноцид.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии