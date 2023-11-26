Их нравы: почему в Чехии так плохо с медициной

Евгений Луговцев Дуракам закон не писан. Дураками не рождаются дураками становятся. И если человек дурак это не надолго это навсегда

Михаил Еграшин Это статья из разряда: вам должно быть хорошо от того, что им хуже? Интересно, у нас еще патологоанатом без направления терапевта принимает?