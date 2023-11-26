Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Их нравы: почему в Чехии так плохо с медициной

Их нравы: почему в Чехии так плохо с медициной

Читатели пишут, что в Чехии очереди к врачу можно ждать месяцами. Я заглянул на сайты некоторых больниц, и действительно, картина безрадостная.

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Комментарии
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Евгений Луговцев
Дуракам закон не писан. Дураками не рождаются дураками становятся. И если человек дурак это не надолго это навсегда
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16 час.
Михаил Еграшин
Это статья из разряда: вам должно быть хорошо от того, что им хуже? Интересно, у нас еще патологоанатом без направления терапевта принимает?
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16 час.
МВ
Михаил Величко
А что в России есть здравоохранение? - Коммерческая медицина, где всё по протоколам - медленный геноцид.
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10 час.

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