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Павлюченкова, не выступавшая с мая, готовится к 2023-му с Корне

Павлюченкова, не выступавшая с мая, готовится к 2023-му с Корне

Олимпийская чемпионка Анастасия Павлюченкова готовится к возвращению в тур в новом сезоне. Сейчас она тренируется в академии Патрика Муратоглу вместе с Ализе Корне.

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