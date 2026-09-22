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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Набоков пропустил 2 шайбы после 5 бросков в выставочном матче с «Виннипегом». Вратарь «Колорадо» вступил в игру во 2-м периоде

Вратарь «Колорадо» Илья Набоков принял участие в выставочном матче с « Виннипегом » (1:3).  23-летний россиянин вступил в игру во втором периоде, заменив Скотта Уэджвуда .

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