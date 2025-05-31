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Почему некоторые руководители кричат на сотрудников: новое исследование раскрывает мотивы

Почему некоторые руководители кричат на сотрудников: новое исследование раскрывает мотивы

Новое исследование Университета Джорджии (University of Georgia) показывает, что некоторые руководители используют крик для повышения соответствия сотрудников и укрепления своих полномочий, причём делают это намеренно, а не под воздействием стресса.

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