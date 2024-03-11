Кынговей: где находилось самое загадочное поселение русских на Аляске

В середине XVIII века русские исследователи Чукотки неоднократно слышали от местных о некоем загадочном поселении «бородатых людей», которые «разговор имеют российский, читают книги, пишут, поклоняются иконам».
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