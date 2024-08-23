К уехавшей от мужа Кудрявцевой нагрянул любовник — уже не молодой, но красивый

Телеведущая показала своего кавалера. Лера Кудрявцева Социальные сети52-летняя Лера Кудрявцева только вернулась из продолжительного отпуска, который она провела в Болгарии вместе с дочкой Машей, но надолго дома не задержалась.
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