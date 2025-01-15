Контуры будущей внешней политики США: о чем Рубио говорил в сенате

Американский сенатор Марко Рубио, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря США, ответил на специальных слушаниях комитета по международным делам сената на ряд вопросов о будущей внешней политике страны.
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