HeadHunter запустит российский аналог LinkedIn. «Профессиональная» соцсеть получит название «Сетка»

Российский сервис поиска работы HeadHunter тестирует социальную сеть «Сетка», предназначенную для профессионального общения взамен заблокированного LinkedInКак сообщает «Коммерсантъ», HeadHunter зарегистрировал домен setka.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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