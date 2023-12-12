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HeadHunter запустит российский аналог LinkedIn. «Профессиональная» соцсеть получит название «Сетка»

HeadHunter запустит российский аналог LinkedIn. «Профессиональная» соцсеть получит название «Сетка»

Российский сервис поиска работы HeadHunter тестирует социальную сеть «Сетка», предназначенную для профессионального общения взамен заблокированного LinkedInКак сообщает «Коммерсантъ», HeadHunter зарегистрировал домен setka.

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