Daily Storm

390 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

ЕС обвинил Россию в давлении на процесс сертификации «Северного потока — 2»

ЕС обвинил Россию в давлении на процесс сертификации «Северного потока — 2»

РФ использует цены на газ в качестве инструмента политического влияния, считают в БрюсселеГлава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в условиях чрезвычайно высоких цен на энергоносители Россия пытается оказывать давление на Европу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх