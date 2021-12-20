ЕС обвинил Россию в давлении на процесс сертификации «Северного потока — 2»

РФ использует цены на газ в качестве инструмента политического влияния, считают в БрюсселеГлава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в условиях чрезвычайно высоких цен на энергоносители Россия пытается оказывать давление на Европу.
РФ использует цены на газ в качестве инструмента политического влияния, считают в БрюсселеГлава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в условиях чрезвычайно высоких цен на энергоносители Россия пытается оказывать давление на Европу.
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