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ИА Регнум

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ВС России зачистили под Харьковом кольцо окружения севернее Рубленого

ВС России зачистили под Харьковом кольцо окружения севернее Рубленого

Российские войска завершили зачистку малого кольца окружения севернее Рубленого в Харьковской области.

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