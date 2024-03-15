Захарян, пропустивший 2 игры, заявлен за «Реал Сосьедад» на матч с «Кадисом». Затем он улетит в сборную России

Арсен Захарян вернулся в состав «Реал Сосьедад» после травмы. Российский полузащитник, пропустивший оба матча прошлой недели с «ПСЖ» и «Гранадой» из-за повреждения мышцы ноги, включен в заявку «Сосьедада» на игру чемпионата Испании с «Кадисом» 15 марта.