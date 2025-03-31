Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Лавров возмутился тем, что генсек ООН замалчивает подвиги Красной армии

Лавров возмутился тем, что генсек ООН замалчивает подвиги Красной армии

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил озабоченность тем, что генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш ни разу не упомянул Красную армию во время выступлении на церемонии, посвященной 80-летию освобождения концлагеря Освенцим.

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