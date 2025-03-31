Лавров возмутился тем, что генсек ООН замалчивает подвиги Красной армии

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил озабоченность тем, что генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш ни разу не упомянул Красную армию во время выступлении на церемонии, посвященной 80-летию освобождения концлагеря Освенцим.