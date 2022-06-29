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Коллективный Запад в ожидании голодных бунтов

Коллективный Запад в ожидании голодных бунтов

Мир стоит на грани хаоса и глобальных бунтов. Уж сколько мы слышали подобных пророчеств и апокалиптических предсказаний [caption id="attachment_819928" align="aligncenter" width="777"] Фото: © AFP 2022 / Ina Fassbender[/caption] Но если раньше они распространялись чаще всего гадалками и авторами конспирологических теорий посредством желтой прессы, то сейчас подобные прогнозы делаются солидными аналитическими центрами на основании экономических выкладок и математического анализа.

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