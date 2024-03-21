На Дону пассажирский поезд травмировал мужчину

19 марта 2024 года в 19:38 в дежурную часть Ростовского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Ростов-Товарный пассажирским поездом травмирован мужчина.
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