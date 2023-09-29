В Генштабе заявили, что новой мобилизации в России в 2023 году не будет Замглавы организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что в Генеральном штабе «никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет».
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