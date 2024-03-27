В Севастополе больше сотни зданий повреждены в результате ракетной атаки ВСУ

В Севастополе больше 120 зданий получили повреждения в результате ракетной атаки. По словам директора департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского, вечером 23 марта были повреждены жилые и административные здания, а также общественный транспорт, включая пассажирские катера.
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