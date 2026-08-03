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Новый фреймворк NeSyFS улучшил планирование LLM-агентов при неполной информации

Новый фреймворк NeSyFS улучшил планирование LLM-агентов при неполной информации

LLM-агенты всё чаще используются в автономных сценариях: от самокоррекции до научных открытий. Однако на практике они действуют в условиях частичной наблюдаемости, когда доступна лишь часть информации о среде.

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