Комментатор Губерниев отреагировал на отъезд лыжника Большунова в Европу

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале называл правильным решение трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова отправиться в Европу для индивидуальный тренировок.
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