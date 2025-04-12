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Царьград

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Лукашенко обвинил Польшу в конъюнктурной политике против Белоруссии

Лукашенко обвинил Польшу в конъюнктурной политике против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал политику Польши в отношении Минска конъюнктурной. В ходе субботника он выразил сожаление, что Польша строит недружественную политику, несмотря на возможность мирных торговых отношений между странами.

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