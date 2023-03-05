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Медведева провела автограф-сессию перед матчем «Динамо» – «Крылья», Хабиб спел на стадионе

Медведева провела автограф-сессию перед матчем «Динамо» – «Крылья», Хабиб спел на стадионе

«Динамо» провело развлекательные мероприятия для болельщиков перед матчем с «Крыльями Советов». Фигуристка Евгения Медведева провела автограф-сессию на трибуне С.

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