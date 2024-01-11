Карп - о новых таможенных пошлинах для левобережья: "Пришло время начать процесс воссоединения Молдовы"

Теперь все экономические агенты поставлены в равные условия, и один из сигналов, посланных Кишиневом Тирасполю, заключается в том, что пришло время начать процесс реинтеграции, сказал депутат ПДС Лилиан Карп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии